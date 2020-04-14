Операторы спрогнозировали рост цен на сотовую связь

https://static.news.ru/photo/9e099360-7e1d-11ea-bfb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Топ-менеджеры телекоммуникационных компаний проанализировали вероятность роста тарифов на связь. По их словам, стоимость на услуги операторов может подняться на 15%.

В начале 2020 года участники рынка прогнозировали рост на 10%. Согласно данным опроса, 38% участников считают, что связь вырастет на 10–15%. О том, что этот показатель превысит 20%, говорят 24% респондентов. Лишь 13% опрошенных допускают, что цены не изменятся.

Сильнее всего на бизнес повлияет рост курса валют и арендной ставки. Также операторы потеряют значительную часть заказчиков из малого и среднего бизнеса. К росту цен приведёт и объём ежедневного трафика, который за последние недели увеличился на 30–50%, пишет РБК.

NEWS.ru ранее сообщал, что ФАС потребовала от операторов объяснить рост цен на сотовую связь.