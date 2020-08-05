ОНК сообщила о захвате своего офиса в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/9f50ead6-d762-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Неизвестные люди захватили помещение, в котором расположен офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), сообщил ответственный секретарь организации Алексей Мельников.

По словам секретаря, представители комиссии не могут попасть внутрь здания, их не пускают. Некоторые сотрудники стоят на улице у ворот. Офис комиссии находится в Крапивенском переулке в центральном районе столицы.

В настоящее время в Крапивенском переулке, дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание, — цитирует РИА Новости заявление Мельникова.

По информации RT, захватившие здание люди утверждают , что они являются новыми арендаторами помещения. Однако, как сообщил Мельников, генеральный директор компании — собственника здания подтвердил, что договоров с третьими лицами не заключалось.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-координатор правозащитного проекта Gulagu.net Борис Ушаков пожаловался на давление со стороны оперативников ФСИН, которые якобы требовали от него дать показания против своего коллеги Владимира Осечкина. Об этом он заявил из столичного СИЗО «Медведь».