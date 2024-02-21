«Они этого заслуживают»: россияне об «отмене» выступивших против СВО звезд Опрос NEWS.ru: 80% россиян поддержали «отмену» выступивших против СВО звезд

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Подавляющее большинство россиян поддержало «отмену» российских знаменитостей, выступивших против специальной военной операции на Украине, следует из результатов опроса NEWS.ru. За такой вариант проголосовали 80% участников голосования.

Читателям предлагалось выбрать один из двух вариантов: «Да, они этого заслуживают» и «Нет, у нас же свобода слова». Последний вариант выбрали всего 20% голосующих. Всего в опросе приняли участие почти пять тысяч человек.

Ранее музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что уехавшие из России артисты наплевали в душу своим поклонникам. По его словам, они ошибочно считали себя незаменимыми. Он высказал мнение, что россияне не простят этих исполнителей, если те захотят вернуться.

Депутат подчеркнул, что таких уехавших артистов за границей «использовали и выкинули в тот момент, когда они перестали быть нужными». Поэтому никакого сожаления, снисхождения и жалости к ним нет, добавил он.

До этого концерт певицы Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ после обращения общественников в Министерство спорта и молодежной политики Бурятии. Выступление должно было состояться в марте 2024 года. Как подчеркнули в ведомстве, певица не входит в список иностранных агентов и ее деятельность не запрещена в РФ, однако из-за мнения граждан и общественных организаций региона мероприятие не состоится.

В начале декабря Орбакайте вернулась в Россию. Артистку заметили на мероприятии «Песня года», где она позировала журналистам. Советский и российский актер Сергей Никоненко высказал недовольство тем, что Орбакайте наградили премией телеканала Fashion TV в Москве. По его мнению, чествовать в России нужно патриотов, а не тех, кто покинул страну.