«Наплевали в душу своим зрителям»: Майданов об уехавших звездах Денис Майданов: уехавшие из России артисты наплевали в душу своим зрителям

Фото: NEWS.ru

Денис Майданов

Уехавшие из России артисты наплевали в душу своим поклонникам, заявил в интервью NEWS.ru музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов. По его словам, они ошибочно считали себя незаменимыми. Он высказал мнение, что россияне не простят этих исполнителей, если те захотят вернуться.

Целая новая культурная волна, новый пласт приходит на место этих людей, которые думали, что они незаменимые, они великие. И люди, добровольно отказавшиеся от своей аудитории, наплевали на нее, наплевали в душу своим людям — потеряли и заработок, и родину, все потеряли, — отметил Майданов.

Депутат подчеркнул, что таких уехавших артистов за границей «использовали и выкинули в тот момент, когда они перестали быть нужными». Поэтому никакого сожаления, снисхождения и жалости к ним нет, добавил он.

Если кто-то надеется вернуться, отмолить прощение, но люди-то не простят. Какие бы великие за тебя не просили, народ просто свои вердикты уже вынес. Сложная ситуация показывает сразу, кто есть кто. Об этом я, кстати, в своей песне написал «Я голосую за жизнь». Может быть, поэтому она тоже людям нравится, — пояснил Майданов.

Ранее он назвал странной поездку певца Филиппа Киркорова в Донбасс, чтобы реабилитироваться после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Он подчеркнул, что артисту следовало бы отпустить ситуацию и постепенно исправлять свое положение.

Музыкант отметил, что не знает, как реагировать на поездку Киркорова в Донбасс, потому что это «как-то неестественно». Он уверен, что к певцу отнеслись бы иначе, если бы его поступок не был сделан в качестве извинения.