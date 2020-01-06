Представители омского парка предложили выплатить компенсацию семье женщины, которая скончалась во время спуска с лыжероллерной трассы.
Сообщается, что администрация готова покрыть затраты на похороны и компенсировать моральный ущерб. Женщина каталась на тюбинге и погибла от удара головой об осветительный столб. Погибшей было 45 лет. Она скончалась в больнице,
Администрация парка также утверждает, что спуск не предназначен для езды на тюбингах. Поэтому в происшествии виновна именно погибшая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Приморском крае погибла маленькая девочка. Она врезалась в дерево.
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