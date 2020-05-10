Омбудсмен предложил ввести конкурс аттестатов вместо ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/2ef81f4c-92c1-11ea-92cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что выпускникам школ нужно предоставить возможность поступать в вузы на основе оценок в аттестате зрелости вместо сдачи ЕГЭ.

Он назвал преступлением проведение экзаменов во время пандемии коронавируса. При этом омбудсмен сослался на прогнозы вирусологов о том, что в России вряд ли будет пройден пик заболеваемости в середине июня.

Пусть в этом году вместо ЕГЭ будет конкурс аттестатов, — предложил он в эфире НСН.

Володарский также добавил, что ЕГЭ вообще следует отменить, поскольку он подвергает школьников сильному стрессу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минпросвещения пока не принято решение о переносе начала ЕГЭ. Старт по-прежнему запланирован на 8 июня. Замглавы ведомства Дмитрий Глушков пояснил, что всё будет зависеть от эпидситуации в стране.