Омбудсмен пообещала выяснить у силовиков причины задержаний в Москве

https://static.news.ru/photo/47d3dab6-c6d2-11ea-86f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что на месте проведения акции против поправок в Конституцию дежурят её сотрудники. Она пообещала позже выяснить в силовых структурах причины задержаний.

Информацию она начнёт обрабатывать 16 июля, передаёт «Интерфакс». Отдельно омбудсмен займётся случаями задержания журналистов.

На Пушкинской площади сейчас дежурят мои сотрудники-мужчины в качестве наблюдателей, завтра (16 июля. — NEWS.ru) начнём отрабатывать информацию, обращаться в органы полиции, спрашивать об основаниях задержания, — сказала она.

Член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе, в свою очередь, заявил, что выступает против жёстких задержаний, особенно сотрудников СМИ.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв также призвал отпустить журналистов и считает их задержание нарушением.

Мы ещё накануне общались с пресс-службой ГУ МВД Москвы, зная, что начнётся эта история. И всё-таки просили обратить внимание на то, что журналисты работают либо с редакционным заданием, либо с редакционным удостоверением, и полицейские не могут требовать и то и другое, иначе это нарушение инструкции, — добавил он.

На акции в Москве задержали не меньше 100 человек. Среди задержанных редактор TJ Анна Бегиашвили, главный редактор журнала «Рабкор» Борис Кагарлицкий, муниципальный депутат Юлия Галямина, а также журналист РИА Новости. Кроме того, силовики пытались задержать сотрудника Центра «Э».

Акции против поправок в Конституцию прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В столице около тысячи человек собрались на Пушкинской площади и провели сбор подписей под иском, оспаривающим внесённые в Основной закон изменения. Затем часть активистов направилась в сторону Цветного бульвара. Как писал NEWS.ru, множество сотрудников правоохранительных органов в закрывающих лицо масках жёстко разгоняли активистов. Они выхватывали людей, которые просто стояли на тротуаре.

В Петербурге люди встали в километровую очередь для подписания аналогичного документа.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило семь дней и завершилось 1 июля. В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

Противники конституционных изменений не раз говорили о многочисленных искажениях всей процедуры конституционной реформы, включая сам процесс голосования. В Сети публиковали видео и фото, свидетельствующие, как заявлялось, о вбросах бюллетеней и других нарушениях. Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин составил графики распределения волеизъявления на основе официальных данных и пришёл к выводу , что, судя по всему, явка в реальности составила около 44%, а доля голосов за поправки — примерно 65%.

Вечером 1 июля жители Москвы и Санкт-Петербурга вышли на акцию против поправок. В демонстрациях участвовали сотни человек.