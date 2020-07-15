Жители Москвы и Петербурга вышли на акции против поправок в Конституцию

https://static.news.ru/photo/5b8c00de-c6b8-11ea-82d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акции против поправок в Конституцию начались в Москве и Санкт-Петербурге. Участники собирают подписи к коллективному иску, который должен оспорить внесённые в Основной закон изменения.

В столице люди собрались на Пушкинской площади, передаёт корреспондент NEWS.ru. Около 300 человек стоят под дождём.

В Петербурге, как сообщают очевидцы, около 200 человек встали в очередь, чтобы подписать аналогичный документ.

Сотрудники полиции в обоих городах наблюдают за происходящим, но не вмешиваются.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило семь дней и завершилось 1 июля. В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

Противники конституционных изменений не раз говорили о многочисленных искажениях всей процедуры конституционной реформы, включая сам процесс голосования. В Сети публиковали видео и фото, свидетельствующие, как заявлялось, о вбросах бюллетеней и других нарушениях. Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин составил графики распределения волеизъявления на основе официальных данных и пришёл к выводу , что, судя по всему, явка в реальности составила около 44%, а доля голосов за поправки — примерно 65%.

Вечером 1 июля жители Москвы и Санкт-Петербурга вышли на акцию против поправок. В демонстрациях участвовали сотни человек, писал NEWS.ru.