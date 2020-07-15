Журналистов начали задерживать на акции в Москве

https://static.news.ru/photo/839c72de-c6cc-11ea-88ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали двоих журналистов на акции против поправок в Конституцию в Москве. Среди задержанных редактор TJ Анна Бегиашвили.

По данным «Дождя», также задержали главного редактора журнала «Рабкор» Бориса Кагарлицкого, который стоял на тротуаре и ничего не выкрикивал. Кроме того, корреспондент «Медиазоны» сообщил о задержании сотрудника РИА Новости.

Также силовики увели муниципального депутата Юлию Галямину и попытались задержать сотрудника центра «Э».

ТАСС сообщает , что число задержанных превышает 30 человек, Avtozak LIVE пишет, что в автозаках больше 50 человек.

Автозаки уехали и оцепление с улицы частично сняли. На месте проведения акции осталось небольшое число людей, большинство из которых — сотрудники СМИ.

Акции против поправок в Конституцию проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В столице около тысячи человек собрались на Пушкинской площади и провели сбор подписей под иском, оспаривающим внесённые в Основной закон изменения. Затем часть активистов направилась в сторону Цветного бульвара. Как писал NEWS.ru, множество сотрудников правоохранительных органов в закрывающих лицо масках жёстко разгоняли активистов. Они выхватывали людей, которые просто стояли на тротуаре.

В Петербурге люди встали в километровую очередь для подписания аналогичного документа.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило семь дней и завершилось 1 июля. В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

Противники конституционных изменений не раз говорили о многочисленных искажениях всей процедуры конституционной реформы, включая сам процесс голосования. В Сети публиковали видео и фото, свидетельствующие, как заявлялось, о вбросах бюллетеней и других нарушениях. Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин составил графики распределения волеизъявления на основе официальных данных и пришёл к выводу , что, судя по всему, явка в реальности составила около 44%, а доля голосов за поправки — примерно 65%.

Вечером 1 июля жители Москвы и Санкт-Петербурга вышли на акцию против поправок. В демонстрациях участвовали сотни человек.