Силовики начали жёстко задерживать митингующих в Москве

https://static.news.ru/photo/ee5716b4-c6c8-11ea-9695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре автозака подъехали к улице Петровка в Москве. Силовики начали жестко задерживать людей, протестующих против поправок в Конституцию.

Множество сотрудников правоохранительных органов в закрывающих лицо масках разгоняет активистов. Они выхватывают людей, которые стоят на тротуаре.

Люди кричат «Позор» и «Полиция с народом». По словам корреспондента «Медузы», силовики получили команду задерживать всех.

Проезжую часть перекрыли автозаки, за ними образовалась пробка.

Акции против поправок в Конституцию проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В столице около тысячи человек собрались на Пушкинской площади и провели сбор подписей под иском, оспаривающим внесённые в Основной закон изменения. Затем часть активистов направилась в сторону Цветного бульвара.

В Петербурге люди встали в километровую очередь для подписания аналогичного документа.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило семь дней и завершилось 1 июля. В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

Противники конституционных изменений не раз говорили о многочисленных искажениях всей процедуры конституционной реформы, включая сам процесс голосования. В Сети публиковали видео и фото, свидетельствующие, как заявлялось, о вбросах бюллетеней и других нарушениях. Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин составил графики распределения волеизъявления на основе официальных данных и пришёл к выводу , что, судя по всему, явка в реальности составила около 44%, а доля голосов за поправки — примерно 65%.

Вечером 1 июля жители Москвы и Санкт-Петербурга вышли на акцию против поправок. В демонстрациях участвовали сотни человек, писал NEWS.ru.