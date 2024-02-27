Ольга Шукшина отказалась комментировать судебные разбирательства с сестрой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Шукшина

Ольга Шукшина отказалась от комментариев по поводу суда с сестрой Марией Шукшиной, которая получила исключительные права на произведения их покойного отца Василия Шукшина — классика советской литературы. В разговоре с KP.RU Ольга подчеркнула, что пока ни она, ни ее адвокат не планируют высказываться об этом.

Как уточняет издание, сама Мария Шукшина на связь не выходит. При этом отмечается, что конфликт между сестрами начался достаточно давно из-за наследства. Ольга подала иск в Таганский районный суд в ноябре 2023 года с требованием оспорить договор о передаче исключительных прав, заключенный между Марией и Лидией Федосеевой-Шукшиной. Сейчас только старшая дочь может распоряжаться произведениями отца и зарабатывать на этом.

Ольга не общается со старшей сестрой уже более 10 лет. Отношения между актрисами ухудшились, когда в семье разразился скандал с квартирой на улице Бочкова в Москве. Тогда младшая дочь обратилась за помощью к общественности, однако Марии это не понравилось. Ольга также рассказала, что сестра практически не общается с матерью. По ее словам, телеведущая занесла в черный список номера телефонов родственниц.

В сентябре 2023 года стало известно, что после инсульта народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина начала передвигаться на инвалидной коляске. Она рассказала, что болезнь оказалась «слишком тяжелой», поэтому ей трудно ходить.