Оленья луна — 2025: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать

Оленья луна — 2025: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать

10 июля 2025 года россияне увидят астрономическое явление под названием оленье полнолуние. Какие подробности известны, почему оно так называется, что нельзя делать в этот период?

Что такое оленья луна, когда ее можно будет увидеть

Полнолуние — это фаза, при которой Луна выглядит больше и ярче обычного и для наблюдающих с Земли полностью освещена. Это происходит примерно каждые 29,5 дня, когда естественный спутник находится на противоположной стороне Земли относительно Солнца. В этот день луна восходит на закате и пропадает с неба на восходе.

Оленьей луной обычно называют полнолуние, которое происходит в июле. В июле 2025 года оленью луну можно будет наблюдать сегодня, 10 июля.

Полной фазы Луна достигнет 10 июля в 23:37 по московскому времени — это точное время, когда лунный диск полностью освещен Солнцем. После этого он начнет уменьшаться. При этом полная луна будет выглядеть яркой на протяжении еще нескольких дней.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаза полной луны наступит 10 июля в 23:39 по московскому времени. Наблюдать ее можно до утра 11 июля с любой точки планеты. Для этого нужна только хорошая видимость — открытое пространство и безоблачное небо. Тем, кто хочет рассмотреть это астрономическое явление подробнее, лучше использовать бинокль или телескоп.

Почему так называется

Свое название оленья луна получила от обычаев североамериканских индейских племен. Аборигены заметили, что в июле самцы оленей сбрасывают старые рога и отращивают новые. Для индейцев это время также символизировало полный расцвет природы и начало подготовки животных к предстоящим сезонным изменениям.

При этом у июльского полнолуния есть и другие названия. Так, другие индейские племена называли его малиновым, громовым или лососевым. Как и в случае с оленьим, имя июльской полной луны отражало природные явления, которые происходили в это время: частые грозы, сбор диких ягод и активная ловля лосося.

Кельты называли июльское полнолуние Claiming, Wyrt или Herb Moon в честь июльского урожая трав, которые они затем сушили и использовали в качестве специй и лекарств, а для англичан это был период сбора и хранения сена, поэтому они называли его Hay Moon (луна сена).

Что нельзя делать в полнолуние, как оно влияет на жизнь людей

По мнению астрологов, полнолуние — это хороший период для изменения своей жизни в лучшую сторону. А само природное явление, в честь которого названа оленья луна, они рассматривают как метафору личностного роста и трансформации, поэтому эзотерики рекомендуют отказаться от старых убеждений для того, чтобы расти и развиваться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты считают, что июльское полнолуние не время для спонтанности и излишней строгости. В этот период нужно быть мягче с близкими, не давить на них и не требовать невозможного. Также не рекомендуется принимать решения в спешке и перекладывать ответственность на других.

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