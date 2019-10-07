https://static.news.ru/photo/43398a1e-e8ed-11e9-af76-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина рассказала о необходимости нового закона, посвящённого профилактике домашнего насилия.

По её словам, Россия входит в число немногих стран, где отсутствует закон, систематизирующий все действия органов в сфере профилактики семейно-бытового насилия.

Страны все не дураки — если принимаются законы, то, совершенно очевидно, есть причина, — подчеркнула она.

Пушкина добавила, что также в стране практические нет кризисных центров для жертв домашнего насилия, однако в новом законе прописана целая система таких учреждений.

При этом депутат уточнила, что документ не касается детей, которые в настоящее время хорошо защищены службой опеки, инспекцией по делам несовершеннолетних и другими органами.

Мы сегодня говорим только о жертвах домашнего насилия. И вот здесь у нас полный бардак. Кому-то надо наводить порядок, — заявила Пушкина.

Она отметила, что сейчас кто-то должен взять на себя ответственность за решение данной проблемы, передаёт RT .

Как писал News.ru, в августе ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора, депутат Госдумы Оксана Пушкина и заместитель председателя Совфеда Галина Карелова обсудили законопроекты по профилактике бытового насилия. Представитель СПЧ заявила, что во время беседы акцент делался на членах семьи старшего возраста, подвергающихся насилию (экономическому и психологическому) со стороны более молодых родственников.