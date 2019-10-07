Депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина рассказала о необходимости нового закона, посвящённого профилактике домашнего насилия.
По её словам, Россия входит в число немногих стран, где отсутствует закон, систематизирующий все действия органов в сфере профилактики семейно-бытового насилия.
Страны все не дураки — если принимаются законы, то, совершенно очевидно, есть причина, — подчеркнула она.
Пушкина добавила, что также в стране практические нет кризисных центров для жертв домашнего насилия, однако в новом законе прописана целая система таких учреждений.
При этом депутат уточнила, что документ не касается детей, которые в настоящее время хорошо защищены службой опеки, инспекцией по делам несовершеннолетних и другими органами.
Мы сегодня говорим только о жертвах домашнего насилия. И вот здесь у нас полный бардак. Кому-то надо наводить порядок, — заявила Пушкина.
Она отметила, что сейчас кто-то должен взять на себя ответственность за решение данной проблемы, передаёт
Как писал News.ru, в августе ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора, депутат Госдумы Оксана Пушкина и заместитель председателя Совфеда Галина Карелова обсудили законопроекты по профилактике бытового насилия. Представитель СПЧ заявила, что во время беседы акцент делался на членах семьи старшего возраста, подвергающихся насилию (экономическому и психологическому) со стороны более молодых родственников.
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