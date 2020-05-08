Около половины новых заразившихся коронавирусом в Москве моложе 45 лет

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За последние сутки в столице России выявлено 5667 случаев заражения COVID-19. Среди новых заболевших 42,7% составляют горожане в возрасте от 18 до 45 лет.

Чуть более трети заражённых (36,7%) — в возрасте от 46 до 65 лет. Число инфицированных среди москвичей старше 65 лет составляет 15%. Ещё 5,6% новых заразившихся — дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в столице выздоровели более 12 тысяч заболевших. Жертвами инфекции стали 1010 человек.

В России, согласно последним данным, 198,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 31 тысячи человек, умерли — 1,8 тысячи. В мире около 4 млн инфицированных, более 274 тысяч умерли, более 1,3 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимального значения с начала пандемии — 1,06. В Москве этот показатель находится чуть ниже среднероссийской отметки.