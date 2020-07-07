Около 200 тыс. сертификатов на маткапитал выдали в беззаявительном порядке

https://static.news.ru/photo/cc805124-c10d-11ea-97ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 200 тысяч сертификатов на материнский капитал выданы в России без заявлений от родителей, заявила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Сертификаты начали оформлять автоматически с 15 апреля.

В беззаявительном порядке на текущий день уже выдано порядка 200 тысяч сертификатов на материнский семейный капитал, — цитирует РИА Новости Баталину.

Она пояснила, что материнский капитал сейчас оформляется по данным ЗАГС и других ведомств, без обращения родителей. В 2020 году его размер на первого ребёнка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребёнка семья получает ещё 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребёнок родился в 2020 году, размер маткапитала составляет 616 617 рублей. Такую же сумму выдают за рождение третьего и последующих детей.

Как писал NEWS.ru, сертификат на материнский капитал с 15 апреля в РФ оформляется автоматически после рождения ребёнка. Если мать ребёнка оформлена на портале госуслуг, то она получит уведомление о выдаче сертификата в личном кабинете и на телефон, который указан в контактных данных. Если родитель не оформлен на портале госуслуг или по каким-то причинам запись о рождении не попала в Единый реестр ЗАГС, то мать ребёнка должна самостоятельно оформить сертификат в ПФР и МФЦ. Сроки выдачи сертификата уменьшились до пяти дней, а рассмотрение заявлений на получение маткапитала — до 10 дней. За две недели в беззаявительном порядке сертификат на маткапитал оформили около 50 тысяч российских семей.

Закон о расширении программы материнского капитала начал действовать с 1 января 2020 года. Инициированный президентом РФ Владимиром Путиным закон предоставил право на получение маткапитала семьям, в которых родился либо был усыновлён первый ребёнок.