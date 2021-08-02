Около 100 человек подрались из-за места на ростовском рынке

В Ростове-на-Дону произошла массовая драка с участием около 100 человек. Причиной для конфликта послужило место на овощной ярмарке. Об этом сообщается на сайте организаторов.

Там пояснили, что одна из машин с овощами заняла место в ряду, который отведён под торговлю ягодами. Это вызвало недовольство продавцов. Для разбирательства каждая из сторон позвала друзей и родственников.

Охране рынка своими силами восстановить порядок не удалось. В связи с этим на место происшествия были вызваны полиция и Росгвардия. Им удалось прекратить столкновение.

В настоящее время проводится разбирательство и опрос участников драки. Ярмарка работает в обычном режиме. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге между уроженцами Чечни и гражданами Таджикистана произошёл конфликт на бытовой почве, который перерос в массовую драку. Пострадали два человека, их госпитализировали с сотрясением мозга. Полиция задержала 70 человек, из которых 13 были доставлены в отдел.