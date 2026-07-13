Огурцы, что стоят годами: закатываем в литровые банки на зиму, рассол варить не надо

Огурцы, что стоят годами: закатываем в литровые банки на зиму, рассол варить не надо

Огурцы, заготовленные по этому рецепту, стоят годами и не теряют своей хрустящей текстуры и свежего вкуса благодаря тройной заливке кипятком, которая создает идеальный консервационный эффект. Они получаются в меру солеными, а их упругость и хруст приятно удивят даже в середине зимы.

Для приготовления понадобится: 1 кг средних или мелких огурцов, 2 зубчика чеснока, 1 зонтик укропа, 1 лист хрена, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. 9% уксуса (на литровую банку). Огурцы замочите в холодной воде на 2–3 часа. На дно каждой банки положите чеснок, укроп и хрен, затем плотно уложите огурцы. Залейте банки кипятком, прикройте крышками и оставьте на 20 минут. Слейте воду, повторно залейте кипятком еще на 20 минут, затем снова слейте. Добавьте в каждую банку сахар, соль и уксус, залейте свежим кипятком и сразу закатайте. Переверните банки, укутайте до полного остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже закатывала огурцы по этому рецепту и дала совет: положите в банку пару листьев вишни или черной смородины — они содержат дубильные вещества, которые помогают сохранить хруст огурцов.

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