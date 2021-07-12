Ограничение массовых мероприятий в РФ привяжут к динамике пандемии

Роспотребнадзор выпустил постановление, где описаны новые критерии допуска посетителей к массовым мероприятиям. Сделано это в связи с «сохраняющейся напряжённой эпидемической обстановкой».

Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации на основе показателей за две недели должны будут решать, можно ли провести мероприятие. В данные войдут коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости, охват населения ПЦР-тестированием.

В опубликованном правовом акте указано , при каких показателях какое количество участников допустимо. Например, чтобы собрать до тысячи человек, темп прироста заболеваемости не должен превышать 10 процентов. Для допуска более трёх тысяч человек он должен быть отрицательным — необходимо, чтобы заболеваемость снижалась.

При этом на организации культуры и образования постановление не распространяется.

Ранее стало известно, что посещение пляжей Сочи, которые относятся к санитарно-курортным учреждениям, будет ограничено до 1 марта 2022 года.