Ограничение массовых мероприятий в РФ привяжут к динамике пандемии

Роспотребнадзор выпустил постановление, где описаны новые критерии допуска посетителей к массовым мероприятиям. Сделано это в связи с «сохраняющейся напряжённой эпидемической обстановкой».
Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации на основе показателей за две недели должны будут решать, можно ли провести мероприятие. В данные войдут коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости, охват населения ПЦР-тестированием.
В опубликованном правовом акте
При этом на организации культуры и образования постановление не распространяется.
Ранее стало известно, что посещение пляжей Сочи, которые относятся к санитарно-курортным учреждениям, будет ограничено до 1 марта 2022 года.