Офтальмолог разъяснила, кто подвержен наиболее опасным болезням глаз Офтальмолог Миргородская: глаукома является наследственным заболеванием

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Такое опасное заболевание глаз, как глаукома, чаще всего является наследственным, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог, врач-микрохирург Светлана Миргородская. Также эта болезнь может проявиться у людей старше 40 лет с близорукостью или после перенесенных травм глаза.

Как разъяснила врач, механизм возникновения глаукомы в большинстве случаев связан с анатомией глаза, а именно со строением угла передней камеры, куда должна оттекать внутриглазная жидкость.

Предрасполагающими факторами также являются миопия высокой степени у людей старше 40 лет, гиперметропия средней и высокой степеней, перенесенные травмы глаза, воспалительные процессы сосудистой оболочки глаза (ириты, иридоциклиты, задние увеиты), — пояснила врач.

Чтобы глаукома не привела к слепоте, Миргородская посоветовала регулярно посещать врача.

Еще одно серьезное заболевание — катаракта, по словам офтальмолога, она является естественным процессом старения вещества хрусталика. Эта болезнь настигнет всех, но проявиться она может в разном возрасте. При этом ускорить процесс может отравление токсичными веществами, химиотерапия, курение, воздействие медикаментов, ультрафиолета, а также перенесенные инфекции и воспалительные заболевания.

Врач-офтальмолог Наталья Кузнецова ранее рассказала: чтобы сохранить зрение, нужно вести правильный образ жизни, отрываться от телефона или компьютера каждые 30–40 минут. По ее словам, во время перерывов стоит переключаться на зрительную работу вдаль или делать физические упражнения.