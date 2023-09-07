Офисным сотрудникам посоветовали переобуваться на работе Ортопед Игнатов посоветовал офисным сотрудникам переобуваться на работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Офисным сотрудникам необходимо на работе иметь сменную обувь, ведь от этого зависит не только здоровье ног, но и чистота в помещении, рассказал «Газете.Ru» травматолог-ортопед Михаил Игнатов. По словам врача, удобная обувь с антимикробным покрытием предотвратит излишнее потоотделение.

Сменная обувь позволит соблюдать гигиену стоп. Слишком теплая обувь способствует повышенному потоотделению стоп. Это идеальные условия для размножения бактерий, грибков и микробов. Поэтому для работы в офисе важно выбирать воздухопроницаемую обувь с антимикробным покрытием. Сетчатая и кожаная обувь также обеспечит хорошую циркуляцию воздуха, предотвращая излишнее потоотделение стоп, — объяснил Игнатов.

Он добавил, что сменная обувь поможет содержать офис в чистоте и позволит проще отмывать напольные покрытия.

Ортопед также посоветовал для офиса выбирать обувь, комфортную для стоп, с хорошим протектором, нескользящей подошвой и закрытым носом. Такая обувь защитит от падений и повреждений пальцев.

Слишком тесная, жесткая и теплая обувь вызывает ощущение сильного дискомфорта, боли. Это снижает концентрацию, затрудняет движения и приводит к излишней утомляемости, — сказал специалист.

Травматолог-ортопед Ольга Левченко ранее сообщила, что сидячая офисная работа с неправильным положением тела приводит к различным проблемам со здоровьем. Как пояснила медик, к ним относятся боли в спине и шее, ожирение и варикозное расширение вен на ногах.