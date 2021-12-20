Однокурсники девятилетней Тепляковой рассказали, как она сдаёт сессию в МГУ

Девятилетняя студентка психологического факультета МГУ Алиса Теплякова сдаёт первую сессию по особому плану. Об этом рассказали однокурсники девочки. При этом они не исключили, что с некоторыми предметами у Алисы могут возникнуть проблемы, пишет «МК».

Алиса сдаёт по своему плану. Нет, её план не проще, наоборот. Она сдаёт экзамены раньше нас, — рассказала однокурсница Алисы.

По словам девушки, Теплякова должна сдать до Нового года экзамены по русскому языку и психологии. Ещё один соученик девочки считает, что со вторым предметом у неё могут возникнуть проблемы.

Руководство факультета также очень сдержанно говорит о перспективах Алисы сдать сессию.

Не хотелось бы выходить за этические рамки, ведь это персональные данные несовершеннолетнего ребёнка, о чём папа нам периодически напоминает. Но мы говорим: давайте дождёмся сдачи сессии, а потом обсудим всю ситуацию с учётом того, что можно говорить и чего нельзя, — сообщил декан факультета психологии МГУ, доктор психологических наук Юрий Зинченко.

Московская школьница Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и подала документы на факультет психологии МГУ. Ей не удалось поступить на бюджетное отделение, и она поступила на платной основе.

Ранее родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой прокомментировали появившуюся в Сети петицию, авторы которой призвали детского омбудсмена Марию Львову-Белову и органы опеки проверить условия жизни семьи. Они назвали ситуацию неадекватной и заверили, что их семья абсолютно благополучная.