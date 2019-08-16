https://static.news.ru/photo/1c110664-c107-11e9-8491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Участники одиночных пикетов за честные выборы, которые вышли на улицы в центре Москвы, завершили акцию. Расходятся и активисты, и журналисты.

Акции одновременно проходили у памятников Надежде Крупской на площади Сретенские Ворота, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Владимиру Шухову на Сретенском бульваре. Несколько человек, сменяя друг друга, стояли с плакатами на Старом Арбате.

Люди выступали в поддержку незарегистрированных претендентов на статус кандидата в Мосгордуму и активистов, задержанных за участие в несанкционированных акциях.

Ранее, как писал News.ru, на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг КПРФ. По данным МВД, коммунистам удалось мобилизовать под свои знамёна около четырёх тысяч человек. Однако люди начали массово расходиться после выступления певца Игоря Талькова.

В одиночных пикетах приняли участие несколько десятков активистов.