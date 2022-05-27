Оценена возможность «опустошительных набегов» из-за снижения цен на гречку Экономист Беляев оценил возможность «опустошительных набегов» в магазины из-за снижения цен на гречку

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На предыдущей волне ажиотажного спроса на крупы в России в марте 2022 года все, кто был склонен делать запасы гречки, уже их сделал, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его мнению, никакого особо ажиотажа в России не будет, хотя спрос однозначно повысится. Так Беляев прокомментировал снижение оптовых цен на гречку на 13%.

Есть люди еще, которые может быть не до конца оформили запасы. И начинается летний период, когда традиционно на дачу с запасами уезжают жители старшего поколения. Но ожидать опустошительного набега на магазины, как это было два-три месяца назад, не стоит. На мой взгляд, это не произойдет, — полагает Беляев.

По мнению собеседника, дальнейшего снижения цен на гречку не будет. Беляев считает, что цена на продукцию достигла определенного уровня и продержится в течение обозримого будущего.

Согласно данным «Коммерсанта», оптовые цены на гречневую крупу в России начали падать на фоне низкого спроса после ажиотажных закупок: к 20 мая гречка подешевела на 13% — до 81,32 тысячи рублей за тонну. Экспорт продукции также снизился из-за осложнения и подорожания логистики. Эксперты полагают, что тенденция может сохраниться не более чем на несколько месяцев, поскольку реального избытка гречки на рынке нет.