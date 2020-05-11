Объём тестирования в Москве на COVID-19 увеличился втрое за 20 дней

https://static.news.ru/photo/36d594ca-9397-11ea-98e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объём тестирований на коронавирус увеличили втрое. По его словам, это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших.

В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается, — отметил Собянин на совещании с участием президента России Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Московский градоначальник подчеркнул, что объём тестирований на COVID-19 увеличили в три за последние 20 дней.

Действующий с 28 марта режим самоизоляции продлён в Москве до 31 мая. Жителям столицы запрещается выходить из дома без особой необходимости. Исключение составляют походы в магазин или аптеку, также можно выносить мусор и гулять с собакой. Кроме того, разрешены походы на работу тем, чья компания не закрылась или не перевела сотрудников на удалёнку из-за введённых противокоронавирусных ограничений.

С 12 мая в Москве вводится масочный режим. Жителям столицы запретили появляться без маски на лице в общественных местах, писал NEWS.ru.