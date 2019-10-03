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Апелляция на арест протоиерея Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних, отклонена. Такое решение принял Оренбургский областной суд.

В судебной инстанции сообщили, что основным доводом защиты было плохое самочувствие основателя Свято-Троицкой обители милосердия, пишет Znak.com .

Стремский страдает заболеванием кожи и испытывает из-за этого дискомфорт, находясь в следственном изоляторе, утверждали адвокаты и просили заключить его под домашний арест.

Защита также заявляла, что священник не может находиться в СИЗО из-за того, что там нельзя носить крест. Однако судья не счёл эти доводы достаточным основанием для изменения условий содержания Стремского и оставил решение Ленинского районного суда в силе.

Священнослужитель арестован до 12 ноября. Его подозревают в изнасиловании ребёнка, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, в настоящее время под стражей находятся и его приёмная дочь с мужем. Их обвинили в незаконном лишении свободы двух или более лиц.

Власти отобрали у священника восемь детей. Его также лишили опекунства.

Ранее в Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия рассказали о заболевании, которым страдает протоиерей, писал News.ru.