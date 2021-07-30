Обвинение запросило четыре года тюрьмы блогеру за розыгрыш с COVID-19

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Появившаяся информация о применении «коктейлей Молотова» сотрудниками полиции в Миллеровском районе Ростовской области не подтверждается, сообщили NEWS.ru в управлении на транспорте МВД по СКФО. При этом в ведомстве не прокомментировали данные о том, что силовики были пьяны.

Инцидент произошёл 25 июля. По информации силовиков, участковые выехали на вызов о нарушении общественного порядка. Они прибыли к дому, жители которого громко слушали музыку. Нарушители, которые оказались сотрудниками линейного отдела...