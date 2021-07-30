Обвинение запросило четыре года тюрьмы блогеру за розыгрыш с COVID-19
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:26, 30 июля 2021
Кароматулло ДжаборовФото: Максим Григорьев/ТАСС
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Прокуратура потребовала приговорить таджикистанского блогера Кароматулло Джаборова к четырём годам колонии за имитацию приступа коронавируса в метро Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, и назначить наказание Джаборову К. С. в виде четырёх лет лишения свободы, Исаченко А. А. и Мелехову С. Д. в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказали в пресс-службе суда.
Мужчин обвиняют в хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Максимальный срок лишения свободы по данной статье — семь лет.
Ранее адвокат Джаборова Алексей Попов заявил, что в действиях подзащитного отсутствует состав преступления. По его словам, акция призвана привлечь к эпидемии внимание властей.