Обстрел скорой в ДНР, дроны под Курском: как ВСУ атакуют РФ 29 апреля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины вновь атаковали российские регионы. Под обстрелами оказались Донецкая Народная Республика и Херсонская область. В результате атак мирные жители регионов получили ранения, есть погибшие. Также украинская армия попыталась нанести удары по Курской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Подробности новых атак ВСУ на территорию России — в материале NEWS.ru.

Мирный житель ДНР погиб при обстреле ВСУ

Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Четырнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шесть обстрелов — на Донецком направлении. Шесть обстрелов — на Горловском направлении. Два обстрела — на Волновахском направлении», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Отмечается, что всего украинские войска выпустили 43 различных боеприпаса. В представительстве добавили, что поступила информация о гибели одного мирного жителя. Еще один гражданский получил ранение. Кроме того, в результате атаки был поврежден автомобиль скорой помощи, два объекта гражданской инфраструктуры и два жилых домостроения.

Из какого оружия ВСУ обстреляли Донецк и Горловку?

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 19:45 — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщениях ведомства.

В представительстве добавили, что в 22:05 украинские войска выпустили еще три снаряда такого же калибра по Петровскому району Донецка.

Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала район храма в поселке Александровка на западе Донецка в Вербное воскресенье. Нападение привело к гибели прихожанки.

Как сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, выехавшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла добраться до него, так как подверглась атаке БПЛА ВСУ. В результате ранение получил фельдшер.

Фото: МО Украины

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

В 10:48 мск глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Петровский район Донецка снова оказался под обстрелом Вооруженных сил Украины.

«Петровский район снова под обстрелом украинских нацистов. Будьте предельно осторожны! Берегите себя и своих близких», — написал мэр в своем Telergam-канале.

Из какого оружия была совершена атака, пока не установлено. О пострадавших и разрушениях также не сообщалось.

Что известно об атаке ВСУ на Курскую область?

Накануне ВСУ попытались атаковать Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинские БПЛА вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино.

«Также в течение дня осуществлялись попытки атак с помощью украинских беспилотников. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были обезврежены вблизи села Волфино, хутора Заря и посёлка Тёткино Глушковского района, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки и пункта пропуска „Крупец“ Рыльского района», — написал он.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Фото: МО Украины

Как украинские войска атаковали Херсонскую область?

За сутки украинская армия нанесла по Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением ночи было зафиксировано еще 19 прилетов», — рассказал источник.

Всего под огнем противника оказались девять населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка.

В результате обстрела населенного пункта Днепряны погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения в Каховке и Новой Каховке.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жилые кварталы города Новая Каховка попали под сильный артиллерийский огонь украинских войск, есть пострадавшая.

«Жилые кварталы Новой Каховки также попали под сильный артиллерийский огонь противника. Есть пострадавшая, она находится в больнице», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в соседнем городе Каховка от террористических ударов ВСУ получил ранения один человек.

«Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул глава региона.

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