«Близкая к военной»: повар из Франции рассказал о работе в Кремле

https://static.news.ru/photo/a2900f80-c152-11eb-8e63-96000091f725_660.jpg Жером Риго Фото: rigaud.jerome.9/facebook.com

Французский повар Жером Риго, несколько лет работавший в Кремле, сообщил о своём опыте. В интервью изданию Paris Match он назвал обстановку на бывшем месте работы «близкой к военной».

Перед каждой подачей армейские врачи проверяли мои продукты в лаборатории. Мне нужно было ждать их отмашки, чтобы накрыть стол для президента под взглядами врача и военного, — поделился он.

По словам Риго, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев любит рыбу под кисло-сладким соусом, а президент Владимир Путин — мясо. Самой масштабной частью своей работы он назвал банкеты для российской элиты на две тысячи человек. Риго отметил, что обязан хранить государственную тайну и не может рассказать многое о работе в Кремле.

Русские — очень душевные люди, которые любят часами сидеть за столом. С ними на самом деле возникает чувство общности. Всё начинается с распития водки, а затем появляются блюда и остаются до конца трапезы. Голод оставил след в их памяти, и поэтому они никогда не выбрасывают хлеб и уважительно относятся к еде, — добавил повар.

Он также выразил удивление, что никто не приглашает российских поваров во Францию. Риго уверен, что они достигли высокого уровня и получили бы в стране одну или две звезды «Мишлен».

В 2020 году кремлёвский шеф-повар Анатолий Галкин рассказывал, что главе государства никогда не подадут на стол блюда, которые он терпеть не может. Он добавил, что Путин любит котлеты и баранину, а также может съесть кусочек рыбы.