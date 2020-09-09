Общественники заявили об угрожающей статистике употребления наркотиков в РФ

https://static.news.ru/photo/de4209ec-f282-11ea-9876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Около 7,5 млн жителей РФ, по официальным данным, являются потребителями наркотиков. Из них свыше 2 млн — на регулярной основе, рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий. Во время круглого стола обсуждались также проблемы медицинской реабилитации граждан с алкогольной и наркотической зависимостью.

По информации ОП, число осуждённых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, по сравнению с 2000 годом возросло почти в три раза и составляет свыше 120 тысяч человек. При этом среди них преобладают именно потребители запрещённых веществ, а не торговцы подобными субстанциями, пишет РИА Новости.

Винницкий в качестве примера привёл существовавшую в Советском Союзе исправительно-трудовую систему, предполагавшую принудительные меры медицинского воздействия.

Публика сейчас стала уже несколько более податливой с точки зрения и общественного, и медицинского воздействия. Поэтому самое время обсудить вопрос (медицинской реабилитации. — NEWS.ru) не только с точки зрения внутреннего содержания в системе ФСИН, но и до того, как они туда попадут, — добавил общественник.

Накануне в уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) возбуждено в отношении младшего инспектора отделы охраны СИЗО-1 в Якутске, у которого были обнаружены запрещённые вещества на общую сумму в 30 млн рублей. Наркотики подозреваемый хранил в своём гараже. Они были изъяты в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. В руки сотрудников правоохранительных органов попали 636 шприцев и 237 картриджей, наполненных растительной жидкостью жёлтого цвета, а также предметы, возможно, предназначенные для расфасовки и сбыта наркотических средств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что агенты управления по борьбе с наркотиками в Доминикане расстреляли автомобили съёмочной группы фильма «Гичи». Работавшие под прикрытием правоохранители спутали кинокоманду с группой представителей наркокартеля.