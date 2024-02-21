Общественники предложили признать Шендеровича террористом и экстремистом Движение «Зов народа» призвало проверить Шендеровича на экстремизм и терроризм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктор Шендерович

Члены общественного движения «Зов народа» обратились в правоохранительные органы с просьбой признать писателя Виктора Шендеровича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) террористом и экстремистом с занесением в соответствующий реестр, сообщает телеканал RT. Они подчеркнули, что писатель заявил о готовности передавать свои гонорары Вооруженным силам Украины.

Обращение общественников было направлено в Следственный комитет России, Генпрокуратуру РФ и ФСБ. В тексте документа они требуют проверить писателя и признать его террористом и экстремистом, а также изъять все его книги из продажи на территории России. С позицией общественников согласен и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что Шендеровича необходимо лишить имущества на основании нового закона о конфискации. Милонов предположил, что сотрудники ФСБ уже занимаются проверкой высказываний писателя, однако подтверждения данной информации нет.

Пранкеры Вован и Лексус ранее побеседовали с писателем Виктором Шендеровичем, обсудив с ним ситуацию на Украине. При этом они представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре с «Ермаком» писатель признался, что он поддерживает диверсионные операции против известных россиян и готов спонсировать украинскую армию, так как об этом его просит дочь.