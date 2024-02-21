«Тролль добрался до матраса»: как россияне оценили в Сети пранк Шендеровича

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Виктор Шендерович

Пранкеры Вован и Лексус дозвонились писателю и журналисту Виктору Шендеровичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что рассказал Шендерович об Украине и ВСУ, как россияне оценили диалог с писателем, почему назвали его троллем и вспомнили про курьез с матрасом?

Сколько денег готов Шендерович дать ВСУ

В своем Telegram-канале RussiaCalling пранкеры рассказали, что представились Шендеровичу главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Писатель заверил «Ермака», что Россию в скором будущем ждет поражение, что он поддерживает диверсионные операции против известных людей в России и готов спонсировать ВСУ, поскольку его просит об этом собственная дочь.

В разговоре с пранкерами Шендерович назвал себя врагом всех народов и выразил готовность делать все необходимое для победы над Россией, в частности, он готов пожертвовать ВСУ свои гонорары от выступлений на Украине. Для того чтобы выступать, он готов выучить украинский язык.

Шендеровича внесли в список иностранных агентов 30 декабря 2022 года. По данным «Известий», за два дня до этого писатель уехал из России в Польшу. Месяцем ранее он приступил к оформлению гражданства Израиля, к чему, по его словам, он шел много лет.

Что сказал Шендерович о терактах

В разговоре с «Ермаком» писатель поддержал теракты против известных людей в России, в том числе журналистов и писателей. Шендерович заявил, что у него «нет никаких разногласий» с разведкой Украины из-за убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. По его словам, это жестко, но поучительно.

В беседе с пранкерами он предложил «расширить» список целей, включив в него телеведущего Владимира Соловьева и президента Владимира Путина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Виктор Шендерович также поддержал деятельность «Русского добровольческого корпуса» (РДК, является террористической организацией), поскольку они помогают ВСУ. Как заявил Шендерович, они завоевывают себе место в будущей российской политике, чтобы стать легальной политической силой. Шендерович призвал «Ермака» использовать российских неонацистов для того, чтобы свергнуть власть в России, но вести переговоры только с либеральной оппозицией, чтобы ее «легитимизировать».

Шендерович также пожаловался Вовану и Лексусу, что словосочетание «русский либерал» стало ироническим мемом, и в Европе уехавшим из России раздают пощечины «по факту русского языка».

Как россияне оценили пранк Шендеровича

Комментаторы в Сети были не слишком сдержаны по поводу высказываний некогда популярного публициста.

«Вы посмотрите на этого клоуна! Его интересует только собственная шкура, нажива и одобрение Запада, которому он готов лизать ботинок. Мерзость», — пишет пользователь Николай в комментариях в Telegram.

«Тролль уже добрался до матраса? Удовлетворился? А почему все равно нервный такой?» — спрашивает Nastya88.

В 2010 году случился так называемый «Мумугейт»: в Сети распространились ролики, в основном сексуального характера, компрометирующие известных оппозиционных деятелей. Политические фигуры, оказавшиеся на видео, утверждали, что «компромат» — провокация спецслужб и скандал был создан специально, чтобы дискредитировать российскую оппозицию. Некоторые ролики были признаны монтажом. Больше всего выделялось видео, где, предположительно Шендерович, вступает в контакт с матрасом. В 1999 году Шендерович активно раскачивал скандал вокруг аналогичной видеосъёмки, на которой был запечатлён, предположительно, тогдашний генпрокурор РФ Юрий Скуратов в двумя девушками.

«И сколько таких было у нас в России? Хорошо, что заработал фильтр и большинство этих Шендеровичей-предателей уехало», — отметил пользователь Nomercy.

Как могут наказать Шендеровича

Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина уже попросили проверить журналиста на дискредитацию ВС РФ. Как стало известно Mash, писателю грозит уголовное дело, прекращение отчислений за книги и конфискация московских квартир.

«Заявление на имя главы СК и генпрокурора России подали общественники из движения „Ветераны России“ сразу после интервью матраса Шендеровича пранкерам Вовану и Лексусу. Если в его словах найдут состав преступления, то жилище внутри Третьего транспортного кольца и две другие хаты (записаны на супругу Виктора) будут экспроприированы в пользу государства», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что издательство АСТ начало проверять на складах наличие книг иноагента и действующие договоры с автором — «хочет выяснить, действительны ли они по сей день и обязано ли издательство что-либо выплачивать Шендеровичу».

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