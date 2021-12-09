Общественник заявил, что вводить плату за проезд по Москве не станут

Вводить плату за проезд по Москве ради того, чтобы уменьшить пробки, не будут, заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с «Радио 1». По его мнению, об этом начали говорить только для проверки общественного мнения. Так Похмелкин прокомментировал инициативу ввести «антипробочный» сбор в Москве и в радиусе 10 километров от столицы.

Автомобилисты и так платят транспортный налог и за акцизы на бензин. Да и платных дорог становится всё больше. И я думаю, что мы платим достаточно денег для того, чтобы те, кому положено, наводили порядок на дорогах и боролись с пробками. Полагаю, перспектив у этой идеи нет, — сказал он.

Похмелкин добавил, что для внедрения дополнительных плат нужно избавить водителей от каких-либо действующих, но, например, несмотря на все разговоры, транспортный налог не снижают и до сих пор не привязали к стоимости бензина.

Ранее автор проекта «20 идей по развитию России» предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предложил избавиться от пробок на дорогах через принудительное снижение трафика. Для существенного снижения автомобильного трафика Давыдов предлагает ввести в крупных городах плату за въезд, так называемый сбор против пробок. Эта идея уже обсуждалась властями Москвы в 2014 году, однако тогда положительное решение так и не было принято.