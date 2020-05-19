Обсерватор в Сочи не будет менять меню объявившим голодовку постояльцам

https://static.news.ru/photo/8925c150-99e1-11ea-8aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сочи | тревожные новости/vk.com

Условия пребывания в сочинском обсерваторе, где недовольные правилами пребывания люди объявили голодовку, установлены в строгом соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Там подчеркнули, что все постояльцы обеспечены питанием, стандартным для подобных учреждений.

Питаются граждане прямо в номерах. И, безусловно, ресторанного меню в обсерваторах нет, и не будет, — цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.

В заявлении отмечается, что такие центры изоляции в Сочи и других городах региона организованы в отелях уровня трёх и четырёх звезд. Это круглогодичные отели, которые ежегодно принимают тысячи отдыхающих со всей страны.

Сочинский обсерватор «прославился» на днях благодаря постояльцу, устроившему забег с догонявшими его росгвардейцами. Как писал NEWS.ru, мужчина был арестован на трое суток и оштрафован на 15 тысяч рублей. Вместе с тем выйти на улицу его вынудила пожарная тревога, объявленная в здании.

После этого стало известно о том, что несколько других постояльцев учреждения устроили голодовку в знак протеста против внутреннего распорядка. Люди недовольны запретом передавать в учреждение продукты и выходить во внутренний дворик, расположенный на огороженной территории.