Обсерватор в Сочи не будет менять меню объявившим голодовку постояльцам

Условия пребывания в сочинском обсерваторе, где недовольные правилами пребывания люди объявили голодовку, установлены в строгом соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Там подчеркнули, что все постояльцы обеспечены питанием, стандартным для подобных учреждений.
Питаются граждане прямо в номерах. И, безусловно, ресторанного меню в обсерваторах нет, и не будет, — цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.
В заявлении отмечается, что такие центры изоляции в Сочи и других городах региона организованы в отелях уровня трёх и четырёх звезд. Это круглогодичные отели, которые ежегодно принимают тысячи отдыхающих со всей страны.
Сочинский обсерватор «прославился» на днях благодаря постояльцу, устроившему забег с догонявшими его росгвардейцами. Как писал NEWS.ru, мужчина был арестован на трое суток и оштрафован на 15 тысяч рублей. Вместе с тем выйти на улицу его вынудила пожарная тревога, объявленная в здании.
После этого стало известно о том, что несколько других постояльцев учреждения устроили голодовку в знак протеста против внутреннего распорядка. Люди недовольны запретом передавать в учреждение продукты и выходить во внутренний дворик, расположенный на огороженной территории.