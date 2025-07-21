Обнародован рейтинг городов с самыми высокими зарплатами в России Москва, Петербург и Уфа вошли в топ городов с лучшими зарплатами

Москва, Санкт-Петербург и Уфа возглавили рейтинг по уровню медианной заработной платы. Исследование, опубликованное РБК, показывает, что столичные работодатели готовы платить сотрудникам в среднем 100 тысяч рублей. Жителям Санкт-Петербурга предлагают около 84,6 тысячи рублей, жителям Уфы — 75,2 тысячи.

В Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске медианная зарплата составляет 74–75 тысяч рублей, в Казани — 74,2 тысячи. Наибольший рост зарплат за год зафиксирован в Омске, где медианный показатель вырос на 22%, достигнув 65,7 тысячи рублей. Значительное повышение также отмечено в Казани (+18%), Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону (по +17%).

Ранее опрос сервиса SuperJob показал: для того чтобы чувствовать себя счастливым, россиянину старше 18 лет нужно 257 тысяч рублей ежемесячно. Женщинам требуется 235 тысяч рублей, мужчинам — 280 тысяч рублей, пишет РБК.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что среднедушевые доходы россиян выросли за год на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2024 года. По его словам, это практически на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции в первом квартале текущего года.