Нутрициолог объяснила, чем полезна микрозелень Нутрициолог Круч объяснила, чем полезна микрозелень

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Витамины, минералы и антиоксиданты из микрозелени легко усваиваются, сообщила нутрициолог Ольга Круч изданию «Слово и Дело». Молодые ростки съедобных овощей, зелени и бобовых принято считать более полезными, чем взрослые растения, отметила она. Больше всего распространена микрозелень базилика, гороха, овса, кресс-салата и гречихи.

Проростки считаются более полезными, чем взрослые растения или готовые крупы, так как в них содержится максимум витаминов, минералов, антиоксидантов, которые к тому же и легко усваиваются организмом, — сказала Круч.

Она посоветовала выращивать микрозелень дома, а не покупать в супермаркетах.

В свою очередь терапевт и семейный нутрициолог Наталия Андрианова описала, чем именно может быть полезна микрозелень. Она содержит растительный белок, клетчатку и фолиевую кислоту, а также компоненты с противовоспалительным действием.

Ранее диетолог Елена Соломатина призвала есть овсянку не чаще трёх раз в неделю, так как каша содержит фитиновую кислоту, которая выводит из организма полезные вещества. Она подчеркнула, что овсяная каша должна некоторое время повариться, растворимую есть не стоит. По её словам, «правильная» овсянка не повышает уровень глюкозы в крови, не разрушает сосуды и не приводит к набору лишнего веса.