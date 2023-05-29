Нутрициолог назвала «правильные» соки для диеты Нутрициолог Панова рассказала о бесполезности магазинных соков при диете из-за сахара

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Употребление соков, купленных в магазине, не поможет сбросить лишний вес, так как в них много сахара, рассказала в беседе с «Москвой 24» нутрициолог Ольга Панова. По ее словам, даже если информация от производителя гласит, что это 100% натуральный продукт, все равно он может содержать некоторое количество сахара.

Зачастую в одном стакане яблочного покупного сока может быть до пяти чайных ложек сахара. Похудеть с помощью такого напитка вряд ли получится, — отметила специалист.

Как рассказала врач, более полезной альтернативой при диете может стать самостоятельно приготовленный овощной сок, например, из сельдерея и зелени, помидоров или моркови. Чтобы увеличить срок годности напитка, можно добавить туда немного перца и лимонного сока. Свежевыжатый фруктовый сок также полезен, однако, по словам медика, фрукты лучше не выжимать, а просто съесть. При этом нутрициолог назвала неверным популярное мнение о пользе свежевыжатого сока натощак.

Если выпить его на голодный желудок, то мы обожжем слизистые. Также это будет способствовать усиленной выработке желудочного сока, — подчеркнула Панова.

По ее словам, в некоторых напитках, например в апельсиновом соке, очень много кислоты. Поэтому лучше употреблять его после завтрака: так он улучшит пищеварение.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что переедание черешни может привести к набору веса, проблемам с пищеварением, изменению стула и вздутию живота. Суточная норма потребления черешни приравнивается к 200–300 граммам.