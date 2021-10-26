Новые москвичи для Новой Москвы: жители Сосенского против мигрантов

Городское поселение Сосенское, расположенное в Новой Москве, последние дни упоминается в СМИ в связи с жалобами жителей на напряжённую ситуацию, которая возникла в поселении из-за большого числа трудовых мигрантов. Иностранцы стали скапливаться у станции метро «Прокшино», так как оттуда удобнее ехать до миграционного центра «Сахарово», чтобы получить трудовой патент. Дошло до того, что местные жители организовать патрули из дружинников и написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Вероятно, именно это привело ко небывалому по масштабам полицейскому рейду в Сосенском, который начался 26 октября.

Взрывоопасная ситуация

Утром, по сообщениям жителей Сосенского, стражи правопорядка перекрыли дороги и нагнали в большом количестве автозаки, спецмашины и даже конную полицию. СМИ сообщают, что полицейские проверяют документы у мигрантов у метро «Прокшино», а также на перекрестках в местном ЖК «Испанские кварталы». По улицам ходят патрули с собаками.

Глава Сосенского Кирилл Бармашев рассказал NEWS.ru, что полицейский рейд стал полной неожиданностью для всех. По его словам, его коллеги дважды ездили в администрацию президента, где рассказывали о проблемах с мигрантами, но до сих пор приходили «отписки». В Кремле должны были дать соответствующие указания и проконтролировать результат, считает глава поселения. Видимо, обращения действительно сработали.

Судя по всему приказ был спущен сверху. Документы проверяют в метро, людей останавливают ДПС. Масштаб впечатляет, такого я никогда не видел. При этом начали полицейские свою деятельность ещё на рассвете, — сообщает Бармашев.

Сергей Булкин/NEWS.ru

К Путину обращались не только чиновники, но и местные активисты. Жители Сосенского передали в администрацию президента более 8 тысяч подписей протестующих против наплыва иностранных мигрантов. Подписи были собраны в кратчайший срок с 23 сентября по 1 октября. В обращении, в частности, сообщалось, что в поселении, согласно данным межмуниципального отделения МВД «Коммунарский», в 2020 году было зарегистрировано 142 тысячи постоянного населения. При этом там также проживает 66 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Ежемесячно население увеличивается примерно на 1,5 тысячи. человек.

Большое число мигрантов в Сосенском объясняется двумя факторами. Во-первых, там находится крупнейший в Европе оптово-розничный продовольственный центр «ФудСити». Во-вторых, через Сосенское иностранные рабочие ездят в Единый миграционный центр в Сахарово. На расположенных неподалёку станциях метро «Прокшино» и «Лесопарковая», откуда ходят автобусы до Сахарово, даже перевели на узбекский и таджикский языки указатели. Резонанс в соцсетях поспособствовал напряжённой обстановке. Люди, чьё мнение не заинтересовало никого из ответственных за миграционные потоки чиновников, жалуются на преступления мигрантов и просто на неприличное поведение на улицах.

Жители Сосенского просили Владимира Путина убрать от метро «Прокшино» маршрут автобусов к Единому миграционному центру и убрать дублирование надписей указателей на станции метро «Прокшино» на таджикский и узбекский языки. Граждане недоумевают, зачем нужны подписи на иностранном, если по закону мигрант, чтобы получить рабочий патент, должен сдать экзамен на знание русского языка. Жители также просили приостановить деятельность нелегальных мечетей и общежитий, а также ограничить расширение оптово-розничного центра «ФудСити». В итоге надписи на иностранных языках в некоторых местах метрополитен всё же убрал. Однако при этом Дептранс отказался убрать от метро «Прокшино» остановку автобусов, везущих мигрантов в Сахарово. Также стало известно, что с ноября к ним добавятся иностранные рабочие из Подмосковья.

Вот так описывает ситуацию с мигрантами в обращении к депутату (есть в распоряжении редакции) одна владелица дачи неподалеку от Сахарово.

Обстановка вокруг миграционного центра, а также в населенных пунктах на всем протяжении Калужского и Варшавского шоссе накаляется. Логистика Центра устроена настолько ужасающе, что эти территории Новой Москвы, начиная от «Теплого стана», откуда идут автобусы до Сахарово, заканчивая метро Прокшино, стала буквально взрывоопасной...По официальным данным МВД мигрантами в этом районе совершается большая часть преступлений против личности, включая изнасилования. Я житель СНТ, которое находится рядом с деревней Новогромово. За продуктами я езжу в поседение Вороновское. Общаюсь с местными жителями, водителями такси. И прекрасно понимаю, что скоро грянет гром, вопрос только в том, когда появится «первая кровь» от столкновения возмущенных жителей с мигрантами по поводу очередного преступления. Впрочем, это вполне естественная реакция любого жителя поселения, когда он ежедневно наблюдает забитые мигрантами магазины, улицы, предприятия сферы услуг, гигантское количество мигрантов, которые постоянно ходят в поисках работы в деревнях и СНТ. По лесу ходить, честно говоря, страшно. местный житель Новая Москва Новая Москва

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Источник NEWS.ru, близкий к руководству миграционной службы МВД, заявил, что логистика, которую выстроили вокруг миграционного центра, «работает в смысле заработка, но опасна». Недовольство людей, по его словам, легко понять, ведь «каждый хочет жить в окружении знакомых, похожих на себя людей, от которых знаешь, чего ожидать»​. Власти же позаботились только о тех москвичах, кто живет в черте МКАДа.

Столичные власти в первую очередь озаботились тем, чтобы вывести миграционный центр из Москвы. Да ещё сделали его похожим на какой-то укрепрайон, не хватает только пулемётчиков на вышках. Я в своё время постоянно говорил коллегам, что это ошибка, — говорит источник.

Ситуацию, по его мнению, усугубляют заявления МВД о том, что иностранцев начнут активно депортировать из-за нарушений миграционного законодательства. Это вызывает дополнительный наплыв мигрантов в Сахарово.

Отвечающие за всё это структуры какие-то беспомощные в решении проблем, а страдают в итоге все. Кроме чиновников, которые зарабатывают на этом гигантские деньги. Собянин вроде бы говорил о 14 млрд рублей дохода от сахаровского миграционного центра, — сказал собеседник.

NEWS.ru также пообщался с местными муниципальными депутатами, которые солидарны с жителями в их опасениях. Так, например, по словам депутата Андрея Карпеткина, основная проблема в разборках мигрантов между собой, при этом хватает и вреда местным жителям. Карпеткин рассказывает, что год или полтора назад в 895-м автобусе мигранты убили местного жителя ножом. Также о на днях слышал о двух попытках изнасилования, которые произошли около метро «Коммунарка».

Ещё есть проблема с санитарией и мусором. Местный естественно не будет гадить там, где живёт, но сколько раз мы буквально ловили за руку приезжего из стран СНГ, который, скажем, пьёт какой-нибудь энергетик и бросает его сразу на землю. Мы подходим, говорим: «Что ты делаешь? Подбери!». А он делает вид, что не понимает и уходит, — рассказывает Карпеткин.

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Другой муниципальный депутат Елена Белозёрова также жалуется на отходы от транзита иностранных рабочих.

Мигрантов очень много, полные автобусы. В первую же неделю, когда заработал маршрут до миграционного центра, выломали забор, устроили из леса общественный туалет, накидали мусора. У качелей, рядом с автобусными остановками семечки, бутылки — «всё как положено», — говорит Белозёрова.

Кровь и бараны

Бесконечный поток новостей и рассказов соседей о приставаниях к женщинам, стычках, задиристом поведении мигрантов, привело к созданию патрулей из местных жителей. По словам Андрея Карпеткина, такая самоорганизация возникла в результате пассивной работы полиции. В итоге местные крепкие молодые мужчины решили выходить на дежурство и следить за безопасностью на улицах.

Они встречают у метро женщин, поздно приезжающих домой и проводят до дома — вот примерно таким они занимаются. Как только ребята появляются, мигранты быстро разбегаются, — рассказывает Карпеткин.

Житель ЖК «Николин парк» Николай Русанов в беседе с NEWS.ru выразил обеспокоенность за судьбу людей из патрулей, так как они находятся в некотором смысле за рамками закона. По словам Русанова, в поселении хватает «горячих ребят», которым не всё равно, но эта деятельность рано или поздно будет конфликтовать с законом.

Есть понятие «дружинник», но сейчас эти патрули —​ просто самоорганизация, которая не понятно, чем закончится. Ну и вопрос численности. Мы прекрасно понимаем, что один против троих ничего не сделает, — сетует житель.

Русанов, как и многие другие, столкнулся с проблемой абсолютно разной ментальности между местными жителями и приезжими. Он рассказывает, как летом мигранты принесли во двор на детскую площадку «Испанских кварталов» живого барана и начали его разделывать, прямо рядом с детьми.

Им делали замечания, говорили, чтобы прекратили этим заниматься и убрали кровь, но сделали они что-то только после приезда полиции, — рассказывает Русанов.

Житель ЖК «Николин парк» добавляет, что обстановку могло бы сильно улучшить увеличение числа сотрудников полиции в поселении. Однако число правоохранителей зависит от официального количества жителей, которое, как было сказано выше, сильно отличается от реального числа людей в Сосенском. По словам Русанова, местные говорили на эту тему с администрацией, МВД и муниципальными депутатами и в итоге опорный пункт был открыт. Однако до сих пор он никем не укомплектован и фактически стоит закрытый.

Центр не сахар

Миграционный спецприёмник Сахарово расположен на 64-м километре Варшавского шоссе. Его официальное название: Центр временного содержания иностранных граждан. Рядом с объектом расположен Многофункциональный миграционный центр, где выдают патенты на работу в России. Когда-то на территории спецприемника располагалась воинская часть 48264. Однако её в 2009 году расформировали, здание осталось брошенным и пришло в упадок. Превращать бывшую воинскую часть в спецприемник начали в 2014 году и спустя год открыли. С тех пор это единственное в столице место, где иностранец может получить разрешение на временное пребывание, патент на работу, а также вид на жительство или российское гражданство. Также на территории бывшей воинской части содержаться мигранты перед депортацией. Зона их содержания — режимная, с охраной и высоким забором.

Первое время спецприемник не привлекал особого внимания. После ремонта его осматривал мэр Москвы Сергей Собянин, заявивший, что «миграционная проблема — одна из главных в городе» и что в будущем в столице откроют ещё 9 таких же центров. Впрочем за шесть лет этого так и не было сделано. Настоящую известность объект в Сахарово получил после того, как туда начали свозить задержанных на протестных митингах в начале 2021 года. Оказавшиеся там политактивисты и журналисты стали жаловаться на плохие условия содержания, холод, неудобные туалеты, грязь и неубранность. Ситуацию усугубляло ещё то, что задержанных было слишком много, на всех не хватало коек, людям приходилось спать как попало. В итоге некоторые из задержанных подали жалобы на своё содержания, в том числе в Европейский суд по правам человека, однако на данный момент к каким-либо изменениям это не привело.