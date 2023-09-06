«Новые люди» нашли способ «избавиться» от плохих чиновников Даванков: «Новые люди» подготовили законопроект для плохих чиновников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Новые люди» подготовила законопроект, позволяющий россиянам избавляться от чиновников, «которые делают город только хуже», заявил NEWS.ru вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. По его словам, это то, что называется «кредитом доверия».

Законопроект дает право оценивать деятельность всех чиновников на Госуслугах — от глав управ до глав профильных департаментов. Это открытая добровольная оценка. Все невыборные должности, — пояснил депутат.

Он уточняет, если треть жителей любого городского района выступит за отставку конкретного чиновника, этот вопрос должен быть вынесен на рассмотрение городской думы. Итоговое решение принимают депутаты.

Мы провели за эту кампанию 116 встреч в районах Москвы. В трети районов люди говорят, что власть не слышит людей. Их запросов по благоустройству, их жалоб и требований. Но реальных механизмов влияния на тех же глав управ не существует. Наш законопроект такой инструмент влияния создает, — подчеркивает Даванков.

Законопроект вице-спикер палаты от фракции намерен внести на рассмотрение Госдумы в пятницу, 8 сентября.

Ранее Даванков предложил отменить домашнее задание для школьников по просьбе сына.