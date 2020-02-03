Долгие годы код региона на автомобильных номерах в России представлял собой комбинацию из двух цифр. В середине 2000-х из-за роста автопарка россиян комбинаций стало не хватать, и их число увеличили за счёт введения дополнительных новых региональных блоков — с тремя цифрами вместо двух. До недавнего времени первой цифрой в «тройке» были лишь единица и семёрка. Но всё изменит проект поправок в ведомственный приказ «О государственных регистрационных знаках транспортных средств». Согласно ему, подразделениям ГИБДД отныне будет разрешено ставить на месте первого знака любую цифру от 1 до 9, а не только 1 и 7. Это позволит резко увеличить число потенциальных комбинаций и задать значительный резерв на будущий рост числа автомобилей в стране.

Для автомобилистов нововведение, в сущности, ничего принципиального не несёт. Во всяком случае, для тех, кто безразличен к нумерологии и сопутствующим ей фантазиям — уж точно. Однако сам факт таких «реформ» говорит о том, что руководство ГИБДД, как всегда, ищет поводы для поверхностных новаций, не задумываясь о корнях вопроса.

Код региона — бессмыслица?

Код региона на номерах, с любым количеством знаков, — полнейшая бессмыслица — уверен председатель Общероссийского общественного «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Вместо этих «реформ» нам давно нужно ввести единые федеральные номера. У нас единое государство, единые правила регистрации автомобилей, единые правила дорожного движения. Зачем нужен символ региона на номере? В нём нет ни малейшего смысла, что подтверждается, в том числе и тем, что несколько лет назад это дело пустили на самотёк и разрешили ставить на учёт в одних регионах машины с номерами из других. Потом регистрационную процедуру опять вернули к жёсткой привязке — и ничего, разумеется, ни для кого не поменялось. Виктор Похмёлкин глава «Движения автомобилистов России» глава «Движения автомобилистов России»

По его словам, люди в одном регионе живут, в другом — работают, и ездят на машине на работу и домой. Человек больше времени, к примеру, проводит со своим автомобилем в одном регионе, а номер у него — другого. Какой тогда смысл в этих цифрах, задаётся вопросом эксперт.

Увеличивать количество комбинаций нужно, убрав «квадратик» с регионом полностью, и расширив за счёт этого места количество цифр и букв в номере единого федерального образца. А очередные манипуляции с цифрами регионов — это несерьёзно, — заявил Похмелкин.

Повод для подорожания — надуманный

Не выдерживают никакой критики и поспешные заявления производителей автономеров об их возможном удорожании. В комментарии изданию «Коммерсант» глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева отметила, что штамповка большего количества цифр, занимающих большую площадь, может привести к деформации металла знака или к потере его жёсткости. Дескать, единица или семёрка на месте первого знака в группе из трёх цифр региона выдавливаются нормально, а вот другие цифры потребуют увеличения толщины алюминиевой пластины с нынешних 0,9 мм до 1 мм, что сделает номер дороже на 10% для автовладельцев, ставящих машину на учёт.

Номер изготавливается из одного из самых мягких алюминиевых сплавов. Это практически чистый алюминий, или с незначительной добавкой марганца. Металл номера невероятно мягок и пластичен, он легко вытягивается при штамповке прессом и даже режется ножницами, рассказал NEWS.ru эксперт металлургической отрасли Леонид Хазанов.

Я не думаю, что из-за такого несущественного увеличения площади штампуемых выдавленностей (тем более, что третья цифра не возникает внезапно — единица и семёрка и так уже штампуются много лет в номерах с трёхзначными регионами) потребуется увеличение толщины пластины, или возникнет какое-то снижение её прочности при неизменной толщине металла. У стандартной заготовки под номер и сейчас имеется значительный потенциал для нанесения большего по площади количества вдавленностей без потери жесткости, и делать её для этого толще совершенно не нужно. Леонид Хазанов эксперт металлургической отрасли эксперт металлургической отрасли

История вопроса

Автомобильные номерные знаки в нашей стране вообще реформировались очень часто. И если в первой половине ХХ века, на заре автомобильной эпохи, изменения были связаны с попытками найти оптимальный формат регистрационных знаков, то в конце века причины стали более прозаичными — существующие стандарты номеров перестали подходить под значительно возросший автопарк.

Павел Лисицын/РИА Новости

Многое, кстати, вращается по кругу и повторяется. К примеру, сегодня жёлтые номера (чёрные символы на жёлтом фоне) однозначно идентифицируют машину такси, а вот с 1946 по конец 50-х годов такие номера использовались повсеместно — был период распространения подобного стандарта. Пару лет назад был сформирован тип номеров для спортивных машин — с буквой «С», однако в середине ХХ века номера с символом СПОРТ уже существовали.

Так или иначе, региональное деление, очередные изменения в которое сейчас и планируется ввести, впервые появилось в нашей стране в 1934 году. Страна была поделена на условные регионы (крупные города, области, небольшие республики) — секторы ответственности Центрального управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта СССР (ЦУ Дортранс). Регионы на жаргоне также назывались «дортрансами» и на автомобильных номерах они писались текстом. Регионов-«дортрансов» было 45, через несколько лет их стало 54. Такой стандарт выглядел красиво (приятно, когда на номере написано, к примеру, «Москва»), но продержался недолго — через несколько лет региональная привязка стала выглядеть, как двухбуквенное сочетание с использованием всех букв русского алфавита, за исключением «Ё», «Й», «Ъ», «Ы» и «Ь».

Номерные знаки в СССР изменялись еще многократно, а нынешний стандарт (буква, три цифры, две буквы и цифровой код региона) был внедрен в 1993 году и действует по сей день. К сожалению, именно в этом стандарте и в эту эпоху возникли самые отвратительные проявления средневековой сегрегации — выделение особыми буквенными сочетаниями «элитных» и «неприкасаемых номеров», владельцы которых позволяли себе игнорировать все мыслимые правила без каких-либо санкций со стороны ГАИ/ГИБДД. Сформировался колоссальный коррупционный потенциал, лишь немного уменьшивший свои масштабы в последние годы.