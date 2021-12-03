Новогодние утренники в школах и детсадах Москвы пройдут без родителей
Сергей Князев
Сергей Князев
10:08, 03 декабря 2021
Фото: NEWS.ru
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Новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей. Им предоставят видеозапись мероприятия или организуют онлайн-трансляцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции — одна из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому утренники, спектакли и театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей, — рассказали в пресс-службе.
Аналогичные меры были приняты в Москве и в 2020 году.
Ранее сообщалось, что традиционное празднование Нового года в центре Москвы может быть частично ограничено. Так, не станут закрывать для народных гуляний Тверскую улицу. При этом в других районах столицы будут работать почти 20 новогодних площадок. Одну из них в середине декабря откроет мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас на Красной площади открыт каток, намечено их открытие также в Парке Горького и на ВДНХ. До Нового года в ресторанах столицы не будут вводить QR-коды.