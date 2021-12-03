Новогодние утренники в школах и детсадах Москвы пройдут без родителей

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В партии «Единая Россия» разработали методические указания, в которых развенчиваются самые распространённые мифы о вакцинации от коронавируса. Депутаты будут применять их в ходе работы с избирателями в регионах, сообщает РБК. Документ содержит возможные варианты ответов и аргументы, которые могут быть использованы в ходе дискуссий с противниками вакцинации.

В частности, на утверждение о том, что вакцины от коронавируса не изучены и их эффективность не доказана, единороссам предлагается приводить в пример разработчиков этих препаратов и врачей, привившихся первыми. Кроме...