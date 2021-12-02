В центре Москвы ограничат празднование Нового года

Традиционное празднование Нового года в центре Москвы может быть частично ограничено. Так, не станут закрывать для народных гуляний Тверскую улицу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседник издания пояснил , что при этом в других районах столицы будут работать почти 20 новогодних площадок. Одну из них в середине декабря откроет мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас на Красной площади открыт каток, намечено их открытие также в Парке Горького и на ВДНХ. До Нового года в ресторанах столицы не будут вводить QR-коды.

Есть мнение, что нужно дать москвичам отпраздновать, немного выдохнуть, — пояснил ещё один собеседник издания.

Ранее стало известно, что услуги Деда Мороза и Снегурочки в этом году обойдутся на 15% дороже, чем в прошлые новогодние праздники. Ценник начинается с 1,5 тысячи рублей. Дороже всего вызвать Деда Мороза и Снегурочку будет в Махачкале, где цены за их услуги стартуют с 2500 рублей, в Москве — 2200, Санкт-Петербурге — 2000, Екатеринбурге — 1750.