В центре Москвы ограничат празднование Нового года«Ведомости»: празднование Нового года в центре Москвы могут частично ограничить
Традиционное празднование Нового года в центре Москвы может быть частично ограничено. Так, не станут закрывать для народных гуляний Тверскую улицу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Собеседник издания
Сейчас на Красной площади открыт каток, намечено их открытие также в Парке Горького и на ВДНХ. До Нового года в ресторанах столицы не будут вводить QR-коды.
Есть мнение, что нужно дать москвичам отпраздновать, немного выдохнуть, — пояснил ещё один собеседник издания.
Ранее стало известно, что услуги Деда Мороза и Снегурочки в этом году обойдутся на 15% дороже, чем в прошлые новогодние праздники. Ценник начинается с 1,5 тысячи рублей. Дороже всего вызвать Деда Мороза и Снегурочку будет в Махачкале, где цены за их услуги стартуют с 2500 рублей, в Москве — 2200, Санкт-Петербурге — 2000, Екатеринбурге — 1750.