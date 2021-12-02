Средний ценник на Деда Мороза в России вырос на 15%

Услуги Деда Мороза и Снегурочки в этом году обойдутся на 15% дороже, чем в прошлые новогодние праздники. Ценник начинается с 1,5 тысячи рублей, сообщает «Газета.ru».

В прошлом году стоимость заказа аниматоров в новогоднюю ночь на дом составляла 10 тысяч рублей, в другие дни — не более пяти тысяч. Сейчас же ситуация изменилась, рассказал изданию глава мониторинга отдела маркетинга «Авито Услуги» Иван Чулков.

Дороже всего вызвать Деда Мороза и Снегурочку будет в Махачкале, где цены за их услуги стартуют с 2500 рублей, в Москве — 2200, Санкт-Петербурге — 2000, Екатеринбурге — 1750.

За эти деньги аниматоры будут работать час, они покажут фокусы, споют песню и вручат заранее купленные родителями подарки детям.

В ноябре спрос на услуги новогодних аниматоров вырос на 56% по сравнению с прошлым годом. Самый большой всплеск интереса к сказочным персонажам зафиксирован в этом году в Ярославле (+122%), Тюмени (+116%). Спад наблюдается в Сургуте (-5%), Саратове (-10%).

Большинство аниматоров в связи с пандемией указывают на наличие QR-кодов. Однако для работы Дедом Морозом и Снегурочкой этого не требуется. На стоимость услуг это тоже не влияет.

Ранее сообщалось, что все актёры, изображающие Деда Мороза и Снегурочку в этом году, будут вакцинированы от COVID-19 и используют средства защиты. Все артисты понимают специфику ситуации, антипрививочников среди них быть не может, поскольку клиенты — семьи, часто многодетные.