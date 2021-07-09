«Ночлежка»: постановка бездомных в очередь за жильём — историческая веха

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила Министерству строительства проработать вопрос постановки бездомных в очередь на получение социального жилья. Чиновница попросила оценить целесообразность соответствующих изменений Жилищного кодекса. Если поправки будут внесены, то они позволят ставить бездомных на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Как выяснил NEWS.ru, эта инициатива властей появилась благодаря усилиям благотворительной организации «Ночлежка», которая оказывает помощь лицам без определённого места жительства. Директор московского филиала Дарья Байбакова рассказала NEWS.ru, почему предложения Голиковой — это веха в отношениях государства и бездомных, обрисовала портрет оставшегося без жилья человека и объяснила, как его изменила пандемия коронавируса.

— Как возникло это поручение?

— Существует Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Туда входит директор «Ночлежки» Григорий Свердлин. Мы довольно долго добивались отдельного заседания этого Совета, на котором обсуждались бы вопросы помощи бездомным с представителями различных министерств и ведомств, чтобы помочь людям эффективнее выбираться с улицы. Поручение — это как раз результат заседания и той работы, которую мы вели практически полгода.

С одной стороны, это очень важно, что вопросы помощи бездомным обсуждаются на таком высоком уровне. С другой, надо отметить, что это лишь начало большого пути. Теперь, после выхода поручения, впереди большая работа по его реализации. Помимо различных точечных вопросов, там есть пункт о создании регламента межведомственного взаимодействия. Это очень важная веха в развитии государственной системы помощи — до сих пор никакого межведомственного взаимодействия по вопросам помощи бездомным, по сути, не было, а были большие сложности в решении вопросов, в которые вовлечены разные комитеты.

— Кто должен войти в межведомственную группу?

— Профильные министерства и ведомства, занимающиеся вопросами, обозначенными в поручении. Большинством вопросов занимается Минтруд, есть вопросы, находящиеся в ведении Минздрава, Минфина, МВД, Минстроя. Рабочая группа будет формироваться в зависимости от обсуждаемого вопроса, но за большинство вопросов отвечает Минтруд.

— Насколько сильно может изменить ситуацию участие в очереди на соцжильё с учётом того, что у большинства бездомных, как я понимаю, есть или была жилплощадь?

— Не существует архетипичной истории бездомного человека, которую можно было бы приложить к каждому клиенту, обращающемуся к нам за помощью. Статистика подтверждают, что множество людей разными способами лишаются жилья не по своей воле. Это подтверждают наши данные по работе с клиентами. Это, например, те, кого выписали родственники, пока они находились в местах лишения свободы, или те, кого обманули чёрные риелторы, не получившие положенное жильё выпускники детских домов и так далее. Да, есть те, кто остался без дома в Москве, хотя где-то в регионе у них имеется жилплощадь, но это отдельная история.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Подобных бездомных большинство? Ведь есть же ещё, например, те, кто оказался без крыши над головой из-за проблем с психикой.

— Да, таких большинство. По результатам 2020 года в России, согласно нашей статистике, есть три основные причины бездомности. Первая — трудовая миграция, когда люди оказываются без дома, приехав на заработки из регионов в крупные города, вторая — семейные конфликты, третья — потеря работы и, соответственно, возможности платить за жильё. Такая статистика — во многом следствие пандемийного года и финансового кризиса.

— Для застройщиков и рынка жилья в целом что-то изменится из-за поручения?

— Пока сложно сказать — оно только вышло. Дальше его будут обсуждать в профильных министерствах. Только после этого можно говорить о деталях.

— Есть сроки, на которые вы рассчитываете, когда поручение уже будет исполняться?

— Пока об этом тоже рано говорить. В поручении по каждому пункту сроки указаны. Мы будем делать всё от себя зависящее, чтобы они выполнялись, но, когда речь идёт о подобных сложных программах, когда задействовано несколько министерств, нередко бывает, что сроки не выдерживаются. Как я говорила, это начало большого пути.