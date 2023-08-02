«Никак не поможет»: военэксперт о масштабной мобилизации на Украине зимой Матвийчук: мобилизация на Украине обречена на провал из-за нехватки человеческого ресурса

Фото: МО Украины

Острая нехватка человеческого ресурса ставит крест на любых планах киевского командования о проведении зимой масштабной мобилизации, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он напомнил, что сейчас украинцы массово бегут из страны, не желая вступать в ряды ВСУ. Дошло до того, что в армию призывают женщин.

Я считаю, что новая мобилизации на Украине зимой им никак не поможет, там дефицит украинцев. У них же мобилизация идет с 2014 года, в начале, по крайней мере, у них были какие-то успехи, призвали приблизительно 700 тысяч человек. Но сейчас украинцы разбегаются и не хотят идти воевать, — рассказал эксперт.

По его словам, население Украины на сегодняшний день составляет порядка 25-30 млн человек, из которых призывников — не более трех млн. Однако мужчины, подпадающие под призыв, любыми путями пытаются выехать в Россию или Европу.

Они уже начинают призывать в армию женщин репродуктивного возраста, потому что мужчин не осталось, полагаю, сейчас и они начнут уезжать из страны, — заключил Матвийчук.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявлял, что киевские власти готовятся к масштабной мобилизации, которая, вероятно, начнется к зиме. По его мнению, в первую очередь ряды ВСУ должны пополнить экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, действующий советник главы администрации Михаил Подоляк и другие завравшиеся политики.