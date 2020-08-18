Невролог рассказал об отличиях диагноза Ефремова от микроинсульта

https://static.news.ru/photo/c7de14aa-e1ae-11ea-8f3f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диагностированные актёру Михаилу Ефремову в Боткинской больнице транзиторные ишемические атаки в народе называют микроинсультом ошибочно, объяснил невролог Александр Евдокимов.

Основное отличие таких атак от инсультных состояний — восстановление функций организма через сутки. Транзиторные ишемические атаки являются функциональным состоянием, которое возникает при сильном спазме сосудов, как правило, артерий, передаёт Пятый канал.

Например, если у человека идёт транзиторная ишемическая атака, у него происходят те же изменения состояния, как при инсульте, то есть у него могут ноги отказывать, руки, речь нарушаться, мимика лица может страдать, то есть идёт поражение ишемическое, но через 24 часа всё восстанавливается. Если не восстанавливается, то это уже органическая патология, то есть на снимках можно увидеть очаги в головном мозге уже. В этом у них разница, — пояснил специалист.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Ефремов обвиняется в «нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, сотрудник службы доставки.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл свой козырь, о котором заявлял ещё до начала судебных процессов по делу актёра. По словам адвоката, тайный свидетель поможет доказать невиновность актёра, передаёт «Комсомольская правда».