Невролог оценил возможный диагноз казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/0836e112-b346-11eb-8a23-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Энцефалопатия, которую заподозрили у 19-летнего Ильназа Галявиева, напавшего на гимназию № 175 в Казани, не приводит к агрессии. Об этом врач-невролог Виктор Шахнович сообщил Lenta.ru.

По его словам, энцефалопатия не вызывает агрессии, это признак другого поражения мозга — гидроцефалии. Последняя сдавливает мозг, нарушает венозный отток, приводит к росту внутричерепного давления, и развивается форма сосудистой деменции. Энцефалопатия же есть у каждого третьего человека после 40–45 лет.

Это молодой парень, у которого энцефалопатия в принципе не должна была быть. Даже если она у него есть, она не может вызвать агрессию — только сосудистая деменция может её вызывать, — цитирует его медиапортал.

Также Шахнович прокомментировал и второй возможный диагноз казанского стрелка — доброкачественная опухоль в мозгу. По его словам, она может локально изменить кровообращение, но не вызвать неадекватное поведение, потому что такое происходит, если опухоль появляется во фронтальной зоне мозга и происходит нарушение оттока венозной крови вместе с повышением внутричерепного давления. Он уточнил, что такие пациенты проявляют агрессию в течение длительного периода и в основном это пожилые люди.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.