Невролог посоветовал Навальному лечить грыжу голоданием

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Объявившему голодовку оппозиционеру Алексею Навальному, у которого в ИК-2 во Владимирской области обнаружили две грыжи, следует заняться лечебным голоданием, считает мануальный терапевт, остеопат и невролог Александр Евдокимов.

По сути, в его условиях лечебное голодание возможно, если он голодает по какой-то схеме, то его организм оздорваливается. Давно известно, что если у тебя сильные боли, в спине или неважно, где, то, когда человек голодает, то общий воспалительный процесс снижается. Соответственно, там он может соблюдать определенную диету с элементами голодания эпизодически и тем самым улучшить своё состояние, — сказал он в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Кроме того, Навальному следует заниматься лечебной физкультурой. Однако не следует делать этого в острой фазе болезни, когда падает чувствительность и поднимается температура: в этом случае добиться улучшения здоровья не получится.

Конечно, в этих условиях он может заниматься лечебной физкультурой со своим собственным телом. Используя лечебные позы, простые упражнения на полу, с подъёмом ног, направленные на укрепления связочного аппарата. Но речь не идёт о острой фазе процесса: если у него падает чувствительность и поднимается температура, то простыми оздоровительными мероприятиями достичь улучшения здоровья не получится, — отметил эксперт.

По его словам, самый простые упражнения для лечения позвоночника можно выполнять на полу. Если выполнять их в течениедвух-трёх недель, можно добиться «сносного» самочувствия.

Поэтому у Навального есть как минимум уже два шанса чувствовать себя лучше: первое — это питание, если голодает человек — то все воспалительные процессы в организме снижаются. Второй — такие вот упражнения, — заключил невролог.

Накануне адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Ранее Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей, писал NEWS.ru.