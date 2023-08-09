Невролог назвала явные симптомы сотрясения мозга Невролог Квилинская: симптомами сотрясения мозга являются тошнота и потеря сознания

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Характерными симптомами сотрясения головного мозга являются тошнота, головная боль, потеря сознания или амнезия, рассказал NEWS.ru невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская. При этом она подчеркнула, что подобное состояние иногда протекает без каких-либо признаков.

Иногда сотрясение мозга протекает без явных симптомов. Из-за этого пострадавшие не всегда замечают заболевание и обращаются к врачу. После удара часто образуется «шишка» — отек тканей, возникает быстро, но симптомы могут появиться через несколько часов и сохраняться нескольких дней или недель. Но основными признаками являются потеря сознания, головная боль, головокружение тошнота, потеря памяти, — сказала Квилинская.

По ее словам, сотрясение делится на три степени. Первая — это легкий обморок, после которого уже через 20 минут человек чувствует себя нормально. При второй степени дольше 20 минут сохраняется плохое самочувствие с периодической потерей сознания и рвотой. При третьей степени наблюдается потеря сознания на длительный промежуток времени с потерей памяти.

Ранее Квилинская рассказала NEWS.ru, что признаками приступа эпилепсии являются потеря сознания, судороги, «стеклянные» глаза и отсутствие реакции на внешние раздражители. Медик отметила, что в данной ситуации нельзя разжимать челюсти пациенту, двигать его, давать воду, еду или лекарства, а также делать массаж сердца и искусственное дыхание.