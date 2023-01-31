Невролог назвала признаки приступа эпилепсии Невролог Квилинская назвала признаками приступа эпилепсии судороги, «стеклянные» глаза и потеря сознания

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Признаками приступа эпилепсии являются потеря сознания, судороги, «стеклянные» глаза и отсутствие реакции на внешние раздражители, рассказала NEWS.ru врач-невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская. Медик отметила, что в данной ситуации нельзя разжимать челюсти пациенту, двигать его, давать воду, еду или лекарства, а также делать массаж сердца и искусственное дыхание.

Если у человека приступ эпилепсии, его нужно положить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами и не запал язык, подложить мягкое под голову, обложить мягким, придерживать голову, чтобы пациент не ударился. После вызвать скорую. Признаки эпилепсии: потеря сознания, приступы судорог, стеклянные глаза и утрата реакций на внешние раздражители. Гражданину нельзя разжимать зубы, передвигать его, давать воду или еду, лекарства, насильно удерживать. Нельзя делать массаж сердца или искусственное дыхание, — подчеркнула врач.

Ранее Квилинская рассказала, что после перенесенного сотрясения мозга могут быть осложнения в виде изменения характера. Она напомнила, что признаками сотрясения мозга прежде всего являются потеря сознания, головная боль, головокружение, тошнота, потеря памяти.

По ее словам, сотрясение делится на три степени. Первая — это легкий обморок, после которого уже через 20 минут человек чувствует себя нормально. При второй степени дольше 20 минут сохраняется плохое самочувствие с периодической потерей сознания и рвотой. При третьей степени наблюдается потеря сознания на длительный промежуток времени с потерей памяти.