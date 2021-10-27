«Несут негатив»: какие вещи нельзя держать на кухне

Названа кухонная утварь, которая притягивает нищету и болезни. В списке оказались старые тряпки, изношенный веник, рваные полотенца, а также пустые бутылки. В статье «Главреда» сказано, что люди зачастую не подозревают о наличии предметов, которые могут влиять на повседневную жизнь.

Так, например, автор статьи отмечает , что пустые бутылки нельзя хранить на столе, так как они притягивают трудности. Помимо этого, пустые бутылки могут стать причиной финансовых проблем. При этом сломанные декоративные предметы и старая бытовая техника могут иметь аналогичный эффект для хозяев дома.

Избавляться также предлагается и от старых тряпок. В статье сказано, что в отличие от мелких финансовых неприятностей, рваные полотенца могут навлечь на хозяйство настоящую нищету. Автор материала также делает акцент на сухоцветы, по его словам, они «несут негатив и забирают энергетику хозяйки».

Ранее стало известно, что потеря трёх предметов может иметь плохие последствия для их владельца. Это обручальное кольцо, перчатка и пуговица. Так, в случае утраты обручального кольца его владелец непременно разведётся со своей второй половинкой или поругается с близкими людьми.