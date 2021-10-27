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«Несут негатив»: какие вещи нельзя держать на кухне

06:25, 28 октября 2021
«Несут негатив»: какие вещи нельзя держать на кухне Фото: pixabay.com
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Названа кухонная утварь, которая притягивает нищету и болезни. В списке оказались старые тряпки, изношенный веник, рваные полотенца, а также пустые бутылки. В статье «Главреда» сказано, что люди зачастую не подозревают о наличии предметов, которые могут влиять на повседневную жизнь.

Так, например, автор статьи отмечает, что пустые бутылки нельзя хранить на столе, так как они притягивают трудности. Помимо этого, пустые бутылки могут стать причиной финансовых проблем. При этом сломанные декоративные предметы и старая бытовая техника могут иметь аналогичный эффект для хозяев дома.

Избавляться также предлагается и от старых тряпок. В статье сказано, что в отличие от мелких финансовых неприятностей, рваные полотенца могут навлечь на хозяйство настоящую нищету. Автор материала также делает акцент на сухоцветы, по его словам, они «несут негатив и забирают энергетику хозяйки».

Ранее стало известно, что потеря трёх предметов может иметь плохие последствия для их владельца. Это обручальное кольцо, перчатка и пуговица. Так, в случае утраты обручального кольца его владелец непременно разведётся со своей второй половинкой или поругается с близкими людьми.

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